В стиле Кличко: Труханов опозорился со сцены на День Одессы – видео провальной речи
Источник:ДумскаяTV
На концерте ко Дню Одессы, который состоялся 2 сентября не обошлось и без смешных казусов. Во время речи со сцены мэр города Геннадий Труханов с 5 попыток не смог произнести слово.
Авторы статьи об этом отметили, что теперь у Одессы есть свой Виталий Кличко, который славится "фейлами" перед камерой. Однако большинство пользователей поддержали мэра и написали, что такое могло случиться с каждым.
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Спасла ведущая мероприятия
Неудача произошла, когда мэр призвал поздравить одесситку, завоевавшую серебряную медаль на Паралимпийских играх. Он хотел сказать "ту, которая привезла" одним словом. Однако всегда спотыкался на первых складах.
Мэра спасла ведущая, которая сама произнесла эти несколько слов. После этого речь прошла без казусов.
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