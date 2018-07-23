Стильная Мелания Трамп в полосатой рубашке-платье отправилась в поездку с мужем: фото

Первая леди США Мелания Трамп вместе с мужем, президентом США Дональдом Трампом отправились в очередную рабочую поездку.

Для выхода первая леди США Мелания Трамп надела темно-синее длинное платье-рубашку в полоску на пуговицах от Ralph Lauren. Талию Мелании подчеркивал легкий пояс из ткани.

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Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 22 Лип 2018 р. о 7:29 PDT

Допис, поширений melaniatrumplookbook (@melaniatrumplookbook) 22 Лип 2018 р. о 10:22 PDT

Образ Мелании Трамп дополнили солнцезащитные квадратные очки и традиционная для нее укладка.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 23 Лип 2018 р. о 1:18 PDT

Напомним, сеть удивило выражение лица Мелании Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сперва Мелания выглядела очень уверенно и любезно, но сразу после приветствия и короткого разговора ее лицо резко изменило эмоции: женщина выглядела испуганно.