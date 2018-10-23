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      Стильная Рози Хантингтон-Уайтли показала сына, который заметно подрос: фото

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      Рози Хантингтон-Уайтли
      Рози Хантингтон-Уайтли / GettyImages

      Модель и ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли, которая летом прошлого года родила своего первенца, долго в декрете не засиживалась. После пополнения в семье звезда быстро вернулась к работе, а также уже может похвастаться великолепной фигурой после родов.

      Новое фото Хантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Так, Рози тронула поклонников в социальной сети снимком, на котором она держит на руках своего годовалого сына. Супермодель позирует в светло-сером костюме и белых мюли от Gianvito Rossi.

      "Работающая мама", – прокомментировала снимок модель.

      Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях, подчеркнув ее красоту и стройную фигуру.

      Рози Хантингтон-Уайтли с сыном / Instagram

      Напомним, 24 июля 2017 года Рози и ее 50-летний жених актер Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями. Мальчика назвали Джек Оскар Стэйтем. Пара в отношениях уже 8 лет, но они до сих пор не поженились.

      Теги: Звездные мамы LifeStyle Мода
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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