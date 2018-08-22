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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стильные короткие стрижки на примере знаменитостей: фото

266 Читати новину українською
Самые модные короткие стрижки
Самые модные короткие стрижки / vogue.fr

Этой осенью одной из самых модных причесок является короткая и лаконичная стрижка. Если вы решились на смену имиджа, попробуйте стильные стрижки как микрокаре, пикси и гаврош.

Короткие прически носили известные женщины ХХ века: Твигги, Одри Хепберн, принцесса Диана, Агнесс Дин, Линда Евангелиста и другие.

Читайте также: 6 стильных образов принцессы Дианы в джинсах, которые до сих пор актуальны: фото

Смотрите дальше идеи коротких стрижек на примере знаменитостей.

Принцесса Диана

Принцесса Диана

Одри Хепберн

Одри Хепберн

Одри Хепберн

Агнес Дейн

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста

Мерилин Монро

Миа Ферроу

Кристи Тарлингтон

Твигги

Твигги

Твигги

Камерон Диас

Вайнона Райдер

Холли Берри

Джин Сиберг

Кэри Маллиган

Теги: LifeStyle Голливуд Красота
Источник: vogue.fr
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