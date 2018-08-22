Стильные короткие стрижки на примере знаменитостей: фото
Этой осенью одной из самых модных причесок является короткая и лаконичная стрижка. Если вы решились на смену имиджа, попробуйте стильные стрижки как микрокаре, пикси и гаврош.
Короткие прически носили известные женщины ХХ века: Твигги, Одри Хепберн, принцесса Диана, Агнесс Дин, Линда Евангелиста и другие.
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Смотрите дальше идеи коротких стрижек на примере знаменитостей.
Принцесса Диана
Принцесса Диана
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Агнес Дейн
Линда Евангелиста
Линда Евангелиста
Мерилин Монро
Миа Ферроу
Кристи Тарлингтон
Твигги
Твигги
Твигги
Камерон Диас
Вайнона Райдер
Холли Берри
Джин Сиберг
Кэри Маллиган
Источник: vogue.fr
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