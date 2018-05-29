Стильные прически на лето: фото и видео

В жаркую погоду модницы часто ищут оригинальные способы, как заплести волосы. На помощь им пришли блогеры, которые заполонили сеть стильными снимками своих работ.

Классически собранные волосы уже потеряли свою привлекательность, поэтому парикмахеры и блогеры показали, как можно из будничной прически сделать оригинальную и стильную.

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Яркие и стильные, объемные и игривые – такими могут быть и обычные для нас прически. В частности, речь идет о хвосте, который стал трендом в мире. Однако классическая прическа приобрела новые формы. 24 канал подобрал стильные варианты, которые посильно воспроизвести каждой моднице.

Хвост с косой

По словам экспертов, лучше всего хвост дополнить косой. Вариантов этой прически множество. Все зависит от мастерства самой девушки в плетении косы.

Прическа на лето

Обычные две косы могут украсить, казалось бы, будничную прическу. Сплетенные волосы можно просто зацепить заколками-невидимками, сделав контуры косы объемными. Такая прическа подойдет как для офисного стиля, так и для романтического свидания.

Кроме этого, блогеры предлагают девушкам оплетать хвост косой, оставляя одну прядь волос.

Как заплести стильный хвост с косой (смотрите видео):

Обычный хвост с объемом

И даже обычный хвост может быть красивым и стильным. Это каждый раз доказывает украинская телеведущая Леся Никитюк, которая продемонстрировала такую будничную и стильную прическу на Каннском кинофестивале.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 9 Тра 2018 р. о 12:17 PDT

Блогеры считают, что это одна из самых простых летних причесок, которые дополнят любой образ. Следовательно предоставляют десятки видео-уроков с созданием стильного "лука".

Смотрите видео, как заплести стильный хвост:

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Хвост с оригинальным переплетом волос у основания

Украсить невысоко заплетенный хвост предлагают стильными переплетами волос. Прическа будет выглядеть роскошно, а на создание ее модницам нужно затратить всего лишь несколько минут.

Хвост с переплетением у основания

Как оказалось, стильное переплетение сделать под силу даже школьницам. Для этого в YouTube блогер выставила видео, в котором продемонстрировала несложный механизм создания прически.

Смотрите видео, как заплести хвост с переплетением волос у основания:

Хвост с колоском

В мире становятся все популярнее асимметричные прически. Так, блогер предлагает заплетать хвост, украсив его с одной стороны объемным колоском.

Волшебная прическа на каждый день

Смотрите видео, как создать летние прически: