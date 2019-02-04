Sting мог выступить во Львове в рамках концертного тура по Европе: что стало помехой

Летом 2019 года исполнитель Sting будет гастролировать по Европе. В рамках его турне один из концертов мог произойти и во Львове. Однако провести концерт не удалось.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал и.о. директора "Арена Львов" Юрий Майборода, к ним обратились с возможностью проведения концерта Sting. Но руководство стадиона было вынуждено отказать. Причиной стала замена газона а также матч национальной сборной Украины.

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Если бы не замена газона и игра сборной Украины, то 6 июня у нас планировался концерт Sting. Он будет в Польше и планировали приехать во Львов. Я вынужден был отказать. Но идея не похоронена,

– заявил Юрий Майборода.

Стоит отметить, что руководитель стадиона несколько ошибся в том, где Sting будет иметь концерты. На 1 июня у него запланировано выступление в Софии (Болгария), 4 июня – Любляне (Словения), а 10 июня – в Риге (Латвия). И 6 июня Sting вполне вероятно мог провести концерт во Львове.

Обращались ли организаторы в другие украинские города (например, Киев) о проведении концерта – неизвестно.

К слову, если на пути концерта Sting стал матч сборной Украины на "Арене Львов", который запланирован на 7 июня, то помехой самому матчу может стать другой концерт. За неделю до игры – 1 июня, на "Арене Львов" состоится большой концерт Олега Винника. И есть опасения, что замена газона, а также концерт за неделю до матча, могут привести к переносу матча "сине-желтых" в другой украинский город. Однако Юрий Майборода в комментарии сайту 24 канала опроверг такую возможность.

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