Стипендии по-новому: какие изменения для студентов в Минобразования готовят

В Министерстве образования и науки Украины убеждены, что нужно увеличить размер академической стипендии, но сократить количество студентов, которые ее получают.

Новоназначенная глава МОН Анна Новосад отметила, что ведомство пока не имеет никаких готовых решений по сокращению стипендий, пишет "Интерфакс".

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На следующий год мы точно ничего не меняем, поскольку проект бюджета уже есть, какой есть. Но подходы необходимо нарабатывать", – заявила министр.

По ее словам, сейчас Минобразования изучает расходы на стипендии студентам. Далее чиновники планируют осуществить анализ и уже тогда могут быть приняты управленческие решения.

Академическая стипендия должна быть чем-то, что сложнее получить, но она должна быть больше,

– отметила Новосад.

Ранее глава МОН высказывала мнение, что в Украине все же необходимо уменьшать количество студентов-стипендиатов, но ставить им более высокие требования. Несмотря на это, сумма выплат должна увеличиваться.

Какая система стипендий сейчас действует в Украине?В Украине 45% студентов получают академические стипендии, а это около 300 тысяч студентов. Самая маленькая стипендия составляет 490 гривен, а самая большая – почти 3 тысячи гривен.



Академическая стипендия назначается по рейтинговой системе. Она определяется после сессии, исходя из успеваемости студентов за последний учебный семестр. Исключение составляют первокурсники, которым до первой сессии стипендия назначается и выплачивается за рейтингом, сформированным на основании конкурсного балла ЗНО.