Стивен Хокинг оставил после себя прощальный подарок для нуждающихся людей
Родственники Стивена Хокинга, известного изобретателя, который недавно умер, заплатили за огромный пасхальный обед для бездомных в Кембридже.
Недавно мир прощался с одним из величайших мыслителей нашего времени – профессором Хокингом. Семья физика сделала от его имени прощальный подарок для нуждающихся людей, пишет издание Mirror.
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Столы были украшены декорациями и цветами.
Цветы стояли на столах с надписью: "Сегодняшний обед – подарок от Стивена. От семьи Хокинг".
На обед пришли больше 40 человек.
Источник: 24 Канал
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