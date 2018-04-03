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Стивен Хокинг оставил после себя прощальный подарок для нуждающихся людей

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Стивен Хокинг оставил после себя прощальный подарок
Стивен Хокинг оставил после себя прощальный подарок / Фото из открытых источников

Родственники Стивена Хокинга, известного изобретателя, который недавно умер, заплатили за огромный пасхальный обед для бездомных в Кембридже.

Недавно мир прощался с одним из величайших мыслителей нашего времени – профессором Хокингом. Семья физика сделала от его имени прощальный подарок для нуждающихся людей, пишет издание Mirror.

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Столы были украшены декорациями и цветами.



Цветы стояли на столах с надписью: "Сегодняшний обед – подарок от Стивена. От семьи Хокинг".



На обед пришли больше 40 человек.

Теги: LifeStyle благотворительность Стивен Хокинг
Источник: 24 Канал
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