Стивен Сигал про свою новую работу в России: "Я очень серьезно отношусь к этой чести"
Голливудский киноактер Стивен Сигал, известный своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным, прокомментировал свое назначение на должность в Министерстве иностранных дел РФ.
Об этом свидетельствует сообщение Сигала в его Twitter-аккаунте.
24 канал сообщал, что накануне Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задачи – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в ряде сфер.
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Я глубоко рад и удостоен чести быть назначенным специальным представителем МИД России, ответственным за российско-американские гуманитарные связи. Я надеюсь, что мы сможем стремиться к миру, гармонии и положительным результатам в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести,
– говорится в сообщении актера.
Напомним, в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. Соответствующий паспорт актеру вручил лично Путин.
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