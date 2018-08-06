Стивен Сигал про свою новую работу в России: "Я очень серьезно отношусь к этой чести"

Голливудский киноактер Стивен Сигал, известный своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным, прокомментировал свое назначение на должность в Министерстве иностранных дел РФ.

Об этом свидетельствует сообщение Сигала в его Twitter-аккаунте.

24 канал сообщал, что накануне Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задачи – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в ряде сфер.

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Я глубоко рад и удостоен чести быть назначенным специальным представителем МИД России, ответственным за российско-американские гуманитарные связи. Я надеюсь, что мы сможем стремиться к миру, гармонии и положительным результатам в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести,

– говорится в сообщении актера.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ — Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 августа 2018 г.

Напомним, в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. Соответствующий паспорт актеру вручил лично Путин.