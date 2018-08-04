Стивен Сигал стал специальным представителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США

Актер будет способствовать развитию российско-американских отношений, включая сотрудничество в сфере культуры, искусства и молодежного обмена.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в Facebook.

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Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задачи – содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее,

– говорится в сообщении.