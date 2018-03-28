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Стивен Спилберг снимает новый сериал

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Стивен Спилберг снимает новый сериал
Стивен Спилберг снимает новый сериал / Фото из открытых источников

Стивен Спилберг снимет сериал о конкистадоров, в котором главную роль сыграет Хавьер Бардем.

Стивен Спилберг возвращается на телевидение. Стало известно, что он выступит режиссером нового сериала о конкистадоров Кортес. Шоу будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на стриминговом сервисе Amazon.

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Стивен также будет ответственным за создание сценария, основанного на скрипте Далтона Трамбо. Компанию ему составит Стивен Заиллян, известный работой над фильмами "Список Шиндлера" и "Девушка с татуировкой дракона". Роль Эрнана исполнит Хавьер Бардем.

"Рассказать эту историю, наполненную драмой и конфликтами, это настоящая честь для меня. Вы увидите, как лучшая и худшая часть человеческой природы оживают в свете и мраке этих событий", – комментирует Хавьер.

Дата премьеры сериала пока не оглашается.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Стивен Спилберг
Источник: Harpersbazaar
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