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      Стивенсон остается в коме, в данный момент улучшений нет, – промоутер канадца

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      Адонис Стивенсон до сих пор не вышел из комы
      Адонис Стивенсон до сих пор не вышел из комы

      Промоутер бывшего чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) сообщил, что боксер остается без сознания и его состояние не улучшилось.

      Ивон Мишель опроверг информацию о том, что Стивенсон вышел из комы. Слова промоутера цитирует BoxingScene.

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      Врачи пока не дают никаких прогнозов, не говорят, чего ожидать. На данный момент нет никаких улучшений. Возле него работает хорошая команда врачей, которая оценивает его состояние каждый день. Ему до сих пор нужна механическая помощь, чтобы дышать,
      – заявил промоутер.

      Ранее сообщалось, что боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него парализована правая часть тела.

      Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

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      Теги: Спорт Бокс Гвоздык – Стивенсон
      Источник: 24 Канал
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