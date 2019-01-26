Стивенсон сделал первые шаги после головокружительного нокаута от украинца Гвоздика

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО).

Девушка Адониса Стивенсона Симона Год на официальной странице боксера сообщила о значительном улучшении его здоровья. Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.

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В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно. Девушка Адониса уверена, что несмотря на то, сколько времени понадобилось ему, чтобы прийти в себя, он находится на пути к восстановлению.

После изнурительных тренировок и физической терапии Адонис сделал первые шаги и работает над тем, чтобы передвигаться самостоятельно. Рада сообщить, что Адонис начал устно общаться, может говорить с семьей, друзьями и медицинской командой. Сейчас я уверена, что он сможет полностью восстановиться,

– написала Симона Гад.

Что случилось с Адонисом Стивенсоном

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