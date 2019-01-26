20:09
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, сегодня
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Стивенсон сделал первые шаги после головокружительного нокаута от украинца Гвоздика

      90 Читати новину українською
      Адонис Стивенсон начал ходить
      Адонис Стивенсон начал ходить / Getty Images

      Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО).

      Девушка Адониса Стивенсона Симона Год на официальной странице боксера сообщила о значительном улучшении его здоровья. Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.

      Читайте также: Нокауты Усика и Гвоздика попали в топ-10 в 2018 году: видео

      В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно. Девушка Адониса уверена, что несмотря на то, сколько времени понадобилось ему, чтобы прийти в себя, он находится на пути к восстановлению.

      После изнурительных тренировок и физической терапии Адонис сделал первые шаги и работает над тем, чтобы передвигаться самостоятельно. Рада сообщить, что Адонис начал устно общаться, может говорить с семьей, друзьями и медицинской командой. Сейчас я уверена, что он сможет полностью восстановиться,
      – написала Симона Гад.

      Что случилось с Адонисом Стивенсоном

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Гвоздык – Стивенсон Александр Гвоздик Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      сегодня , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 21
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сегодня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 2515
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      сегодня , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      32
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      сегодня , 17:00 Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      Віталій Шабунін 893
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сегодня , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 102
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккей: "Далласу" хватило единственной шайбы для победы над "Рейнджерс"
       14 декабря 2011 , 10:49
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Феерия Роналду на 1 апреля. ФОТО. ВИДЕО
       1 апреля 2014 , 22:07
      Итоги 13 тура английской Премьер-лиги
       1 декабря 2014 , 20:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук