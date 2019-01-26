Стивенсон сделал первые шаги после головокружительного нокаута от украинца Гвоздика
Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута в бою с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 12 КО).
Девушка Адониса Стивенсона Симона Год на официальной странице боксера сообщила о значительном улучшении его здоровья. Если раньше Стивенсон мог только только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.
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В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно. Девушка Адониса уверена, что несмотря на то, сколько времени понадобилось ему, чтобы прийти в себя, он находится на пути к восстановлению.
После изнурительных тренировок и физической терапии Адонис сделал первые шаги и работает над тем, чтобы передвигаться самостоятельно. Рада сообщить, что Адонис начал устно общаться, может говорить с семьей, друзьями и медицинской командой. Сейчас я уверена, что он сможет полностью восстановиться,
– написала Симона Гад.
Что случилось с Адонисом Стивенсоном
- 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.
- Во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.
- Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела
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