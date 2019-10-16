Стэнфордские преподаватели во главе с Фукуямой приедут обучать "слуг народа"
Преподаватели Стэнфорда во главе с одним из самых известных политологов мира Фрэнсисом Фукуямой приедут в Киев 9-11 ноября, чтобы обучить 50 народных депутатов государственному управлению.
Среди преподавателей будет также профессор права Стэнфордского университета Эрик Дженсен.
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Чему будут учить депутатов?
Будут учить парламентариев на основе успешных кейсов, реализованных в разных странах мира. Речь идет о борьбе с коррупцией, развитии децентрализации и других реформах.
Известный политолог Фрэнсис Фукуяма отметил, что сейчас Украина переживает уникальный момент, который редко встретишь в других развитых демократиях, когда большая часть парламента – это новые лица.
Это огромная возможность для страны, и большая ответственность для молодых политиков, именно поэтому мы с удовольствием поделимся опытом и лучшими практиками, которые сработали в мире,
– добавил он.
Кто такой Фрэнсис Фукуяма?Фрэнсис Фукуяма – американский философ, политолог, политический экономист и писатель. Он старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Споли. Является директором Центра демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета, а также почетным профессором Департамента политических наук.
Фрэнсис много писал на тему развития и международной политики. Его первая книга "Конец истории и последний человек" (The End of History and the Last Man) опубликована в 1992 году и издана более чем в двадцати странах мира.
Выпускник Стэнфордской программы Ukrainian Emerging Leaders считает, что такое обучение – беспрецедентное событие, которое не только улучшит качество работы парламента, но и станет позитивным информационным поводом об Украине в мировых СМИ.
Никто в мире такого еще не делал,
– отметил выпускник.
Какие депутаты примут участие в обучении?
Участие в обучающей программе смогут на конкурсной основе принять до 50 народных избранников от любой политической партии. Нардепы должны владеть английским языком и не быть под санкциями США.
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Семинар организован совместными усилиями Центра демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета, выпускников программы Ukrainian Emerging Leaders Ивана Примаченко и Александры Устиновой, платформы Prometheus, Школы публичного управления Украинского католического университета и Центра международного частного предпринимательства.
Семинар состоится благодаря поддержке Посольства США в Украине, Международного Фонда "Возрождение", Center for International Private Enterprise, MacPaw и Astem Foundation.