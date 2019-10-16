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      Стэнфордские преподаватели во главе с Фукуямой приедут обучать "слуг народа"

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      Фукуяма будет учить украинских нардепов
      Фукуяма будет учить украинских нардепов / smartpowerjournal.ru

      Преподаватели Стэнфорда во главе с одним из самых известных политологов мира Фрэнсисом Фукуямой приедут в Киев 9-11 ноября, чтобы обучить 50 народных депутатов государственному управлению.

      Среди преподавателей будет также профессор права Стэнфордского университета Эрик Дженсен.

      Ранее: Школа депутатов: чему слуг народа научили в Трускавце

      Чему будут учить депутатов?

      Будут учить парламентариев на основе успешных кейсов, реализованных в разных странах мира. Речь идет о борьбе с коррупцией, развитии децентрализации и других реформах.

      Известный политолог Фрэнсис Фукуяма отметил, что сейчас Украина переживает уникальный момент, который редко встретишь в других развитых демократиях, когда большая часть парламента – это новые лица.

      Это огромная возможность для страны, и большая ответственность для молодых политиков, именно поэтому мы с удовольствием поделимся опытом и лучшими практиками, которые сработали в мире,
      – добавил он.

      Кто такой Фрэнсис Фукуяма?Фрэнсис Фукуяма – американский философ, политолог, политический экономист и писатель. Он старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Споли. Является директором Центра демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета, а также почетным профессором Департамента политических наук.

      Фрэнсис много писал на тему развития и международной политики. Его первая книга "Конец истории и последний человек" (The End of History and the Last Man) опубликована в 1992 году и издана более чем в двадцати странах мира.

      Выпускник Стэнфордской программы Ukrainian Emerging Leaders считает, что такое обучение – беспрецедентное событие, которое не только улучшит качество работы парламента, но и станет позитивным информационным поводом об Украине в мировых СМИ.

      Никто в мире такого еще не делал,
      – отметил выпускник.

      Какие депутаты примут участие в обучении?

      Участие в обучающей программе смогут на конкурсной основе принять до 50 народных избранников от любой политической партии. Нардепы должны владеть английским языком и не быть под санкциями США.

      К теме: "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце: как это было – фото

      Семинар организован совместными усилиями Центра демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета, выпускников программы Ukrainian Emerging Leaders Ивана Примаченко и Александры Устиновой, платформы Prometheus, Школы публичного управления Украинского католического университета и Центра международного частного предпринимательства.

      Семинар состоится благодаря поддержке Посольства США в Украине, Международного Фонда "Возрождение", Center for International Private Enterprise, MacPaw и Astem Foundation.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Слуга народа Учеба Реформы Коррупция Новости США
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