Стэнфордский университет не будет отправлять студентов на стажировку в Россию: известна причина

Стэнфордский университет приостановил для студентов бакалавриата образовательные программы и стажировки в России. Такие меры были введены из-за сообщения Госдепартамента США, который предоставил России "третий уровень опасности" для туристов.

Об этом сообщает Stanford Daily.

Издание уточнило, что Стэнфорд пока не будет отправлять студентов на летнюю стажировку в Московский центр Карнеги. В то же время летняя интернатура в российском центре все еще доступна для аспирантов.

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Отметим, что Госдеп предоставляет странам, доступным для туризма, 4 уровня безопасности от сообщений "выполняйте обычные меры безопасности" до "не путешествуют вообще". Так, Россия в этом году получила третий уровень, который указывает на то, что визит в страну может иметь "серьезные риски для безопасности".