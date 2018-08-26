Сто дней голодовки Сенцова и последствия потопа в Киеве – топ-5 видео недели

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Сто дней голодовки Сенцова: мир требует освобождения украинского режиссера

21 августа стартовал сотый день, как Олег Сенцов голодает в России. Политзаключенный продолжает свой протест против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. За то, чтобы его выпустили просят уже чуть ли не всем миром, но надежд мало.

За 100 дней он похудел на тридцать килограммов, а сердце стало биться медленнее. Все время в тюрьме он почти не звонил домой и не соглашался на встречу с родными, потому что не хотел огорчать мать. Однако недавно сам попросил приехать сестру и поговорил с ней, а на день рождения поздравил мать по телефону.

Она попыталась вытянуть сына из тюрьмы и попросила о помиловании. Но Путин заявил, что рассмотрит только личное обращение, а этого Сенцов делать не хочет.

Смотрите видео о состоянии Сенцова:

Потоп в Киеве: как город приходил в себя после масштабного ливня

В ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в Киеве ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительно был подтоплен ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытые грязь и мусор.

В центре Киева асфальт буквально вырвало из земли, за несколько дней его восстановили. В мэрии говорят, что будут совершенствовать водосточные системы в наиболее уязвимых местах города, мол, климат меняется, и нужно быть готовым к украинским ливням.

Смотрите видео непогоды в Киеве:

H&M в Украине: что нужно знать о бренде

В Украине открылся первый магазин шведской компании H&M. Один из крупнейших брендов одежды насчитывает 5 тысяч магазинов в 66-х странах. Популярным стал, потому что цены доступны, а дизайн современный. Первой тысячи людей давали сертификаты в 200-300 гривен.

Приход таких корпораций – это не только прямые инвестиции в экономику. Опыт других стран показывает, что такие гиганты за 2-3 года заставляют и местных ритейлеров работать честно и прозрачно.

Смотрите видео открытия иностранного бренда в Украине:

Парад на День Независимости: что Украина имеет на вооружении

В этом году Украине есть чем похвастаться. На парад приедут боевые машины и вооружение, которое мы начали изготавливать в течение года и которое нам предоставили страны-партнеры.

На предыдущих репетициях парада впервые не только украинцы, но и весь мир увидел самоходную артустановку с сильным именем "Богдана". Гаубица полностью украинского производства от шасси до ствола.

Еще один проект Вооруженных Сил Украины – ракета "Ольха". Это полностью украинская ракета, которая способна поражать на расстоянии до 70 километров с возможностью продления расстояния до 120. Площадь ее поражения до сих пор держится в тайне. Известно лишь, что ракета способна поражать как наземные, так и водные цели.

В целом по Крещатику проехалось 250 единиц техники. Такое количество нового вооружения сильно впечатлило.

Смотрите видео репетиции парада ко Дню Независимости:

Венесуэлу всколыхнул самое мощное за последние 100 лет землетрясение: страшные кадры

Мир накрывают природные катаклизмы. Вслед за Индонезией, сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет.

В столице Венесуэлы – Каракасе – срочно эвакуировали людей. Там из-за мощных толчков упала бетонная стена из офисного здания. Местные без вещей оставляли свои дома, чтобы спастись от обломков.

Смотрите видео последствий землетрясения в Венесуэле: