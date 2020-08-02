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Стоило ли назначать Кравчука в ТКГ

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук. На этом посту он заменил Леонида Кучму. По словам политолога Тараса Семенюка, на международных переговорах ТКГ должен быть человек-символ. Леонид Кравчук как раз на эту роль как раз подходит.

В то же время эксперт Владимир Фесенко заверил, что должность Кравчука – символическая, ведь глава делегации принимает участие только в главных заседаниях ТКГ. На самом деле переговоры будет вести Резников.

Политологи оценили назначение Кравчука главой украинской делегации в ТКГ: видео

Как будут наказывать за нарушение правил агитации

Перед тем, как уйти на каникулы, Рада внесла изменения в избирательное законодательство. В частности, усилили ответственность за нарушение правил политической агитации. Теперь подарки избирателю в виде макарон, гречки или других вещей первой необходимости несут за собой уголовную ответственность.

Нарушение правил агитации будут наказывать как подкуп избирателя: видео

Протест работников компании Бахматюка под судом

В Высшем антикоррупционном суде рассматривали апелляцию на закрытие дела олигарха Бахматюка о присвоении 1,2 миллиардов гривен стабкредита VAB банка. В этот день под зданием суда на акцию протеста собрались работники агрохолдинга Бахматюка Укрлендфарминг.

Они требовали "остановить террор против их компании". Отметили, что это грозит закрытием птицефабрик.

Протест работников компании олигарха: видео

Два теракта за одну неделю в Украине

В Украине произошло два террористических акта за одну неделю. Один из них произошел в Луцке, где Максим Кривош 12 часов удерживал в автобусе 13 человек. Также в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полицейского.

Такие новости приковали внимание граждан. Как доказали психологи, увеличенное внимание и страх от таких сообщений – это закономерные последствия попытки теракта в Луцке.

Два теракта за одну неделю пережили украинцы: видео

Предприятие для ВИЧ-инфицированных женщин

Львовские благотворители запускают проект социального предприятия для ВИЧ-инфицированных и людей, переболевших туберкулезом. Швейная фабрика поможет его работникам адаптироваться после сложных жизненных ситуаций.