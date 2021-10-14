Информацию о контрабандной партии сигарет получили сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции и СБУ. Их пытались ввезти под видом шин.

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Правоохранители изъяли сигареты на 13 миллионов гривен

Сотрудники Нацполиции и СБУ узнали, что в Одесский порт должна поступить партия контрабандных сигарет. Они установили страну отправителя груза, вероятную дату его прибытия и товар, под видом которого его будут ввозить.

Правоохранители 13 октября во время проведения таможенного досмотра нашли в контейнере ящики с сигаретами. Однако, согласно поданной декларации, в нем должны были перевозить только "резиновые пневматические шины".

Контрабандисты под видом шин пытались незаконно ввезти в Украину 660 тысяч пачек сигарет разных марок. Стоимость товара составляет 13 миллионов гривен. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастными к контрабанде.

Смотрите фото, как правоохранители нашли контрабандные сигареты / Фото Нацполиции