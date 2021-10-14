Стоимость контрабанды поражает: в Одессу пытались ввезти сигареты на 13 миллионов гривен
Источник:Нацполіція України
В Одесский порт контрабандисты пытались ввезти сигареты на 13 миллионов гривен. Правоохранители нашли в контейнере 660 тысяч пачек сигарет разных марок.
Информацию о контрабандной партии сигарет получили сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции и СБУ. Их пытались ввезти под видом шин.
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Правоохранители изъяли сигареты на 13 миллионов гривен
Сотрудники Нацполиции и СБУ узнали, что в Одесский порт должна поступить партия контрабандных сигарет. Они установили страну отправителя груза, вероятную дату его прибытия и товар, под видом которого его будут ввозить.
Правоохранители 13 октября во время проведения таможенного досмотра нашли в контейнере ящики с сигаретами. Однако, согласно поданной декларации, в нем должны были перевозить только "резиновые пневматические шины".
Контрабандисты под видом шин пытались незаконно ввезти в Украину 660 тысяч пачек сигарет разных марок. Стоимость товара составляет 13 миллионов гривен. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастными к контрабанде.
Смотрите фото, как правоохранители нашли контрабандные сигареты / Фото Нацполиции