Стоимость и качество: сколько за проезд в общественном транспорте платят в Киеве и Варшаве

Все по 8 гривен: с середины июля цена на проезд в общественном транспорте в Киеве выросла вдвое. Чиновники уверяют, даже после повышения у нас самый дешевый проезд в Европе. Мы решили это проверить. Сколько стоит проезд в общественном транспорте в двух столицах Украины и Польши – сравнивали наши корреспонденты Людмила Кушнир и Валерия Киричева.

Старенькие трамвайчики курсируют по улицам Киева. Никаких кондиционеров, окна открываются. А вот варшавские – со всеми удобствами. Удобнее и местное метро. В каждом вагоне есть кондиционеры и низкий пол, чтобы было удобно людям на колясках и матерям с детьми. Однако, возник парадокс. Месячный проездной в Варшаве дешевле, чем в Киеве.

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В Варшаве безлимитные поездки на все виды транспорта на месяц стоят 110 злотых, а это 800 гривен. Тогда как такой же проездной в столице Украины обойдется в 1300 гривен. Для сравнения: средняя зарплата в Киеве – 13 тысяч гривен, тогда как в Варшаве – 4 тысячи злотых, а это 29 тысяч гривен.



Инфографика стоимости безлимитного проездного на месяц

Украинка Анна уже четвертый год подряд живет в Варшаве и ежедневно пользуется городским транспортом. Говорит: система очень удобная. Она имеет именной проездной с ее фото и данными.

Эта карта дает мне неограниченное количество поездок в течение месяца на любом транспорте в Варшаве. Родители с колясками и детьми, могут без проблем пользоваться транспортом,

– отметила жительница Варшавы Анна Супрунова.

Пополнить проездной можно на остановках в специальных автоматах, их почти 720 по всему городу, или же в транспорте.

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Почему в Киеве проездной стоит чуть не вдвое дороже чем в киевпастрансе, не знают. Уверяют, их предложение – выгодное. В проездной заложили стоимость одной поездки со скидкой – 6,15. В Варшавском билете скидка еще больше. Ведь разовая поездка там стоит 3,40 злотых, а это около 25 гривен.



Стоимость одной поездки в общественном транспорте

Год назад, в Варшаве, снизили цену на проездной, чтобы стимулировать людей пересесть на общественный транспорт. Правда, обновление подвижного состава там профинансировал Евросоюз. В Киеве же покупать новые вагоны и автобусы планируют, в частности, и за средства пассажиров. После повышения цены на проезд обещали увеличить зарплату работникам.

Киевлянам рост цен не нравится. Однако, платят, зайцев не стало больше. Едва ли не впервые за историю современной Украины стоимость проезда в маршрутке ниже, чем в трамвае, но это ненадолго.

Водитель маршрутки Роман говорит, что цены поднимутся с первых чисел сентября, проезд стоимостью в 6 гривен скоро сравняется с ценой проезда на трамвае.