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Стоимость нового смартфона Moto P30 появилась до презентации: цена довольно бюджетная

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Назвали стоимость нового смартфона Moto P30
Назвали стоимость нового смартфона Moto P30 / habr.com

Уже завтра, 15 августа, Motorola должна официально представить новые смартфоны Moto P30, P30 Note и P30 Play. При этом в сети уже появились цены на новинки.

Об этом пишет AndroidPure.

Так, самая дорогая модель Moto P30 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 350 долларов (9 400 гривен). Модификация с 64 ГБ флэш-памяти стоит на 50 долларов дороже – ее цена составляет 400 долларов или 10 800 гривен).

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Стоимость модели P30 Note с модификацией 4 ГБ оперативки и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 300 долларов (8 100 гривен). А версия с соотношением памяти 6/64 стоит 335 долларов (9 тысяч гривен).

Смартфон Moto P30
Новинка получила мощную батарею

Самая дешевая модель P30 Play будет стоить 260 долларов (7 тысяч гривен).

Также, по данным источника, все смартфоны линейки получат мощную батарею, емкостью 5000 мач.

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Теги: Техно Motorola Смартфоны
Источник: 24 Канал
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