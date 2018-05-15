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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет: известно, когда и на сколько

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В Киеве вырастет цена на проезд в общественном транспорте с 14 июля
В Киеве вырастет цена на проезд в общественном транспорте с 14 июля / 24 Канал

Стоимость проезда в городском транспорте Киева вырастет с 14 июля. Новая цена на проезд составит от 6 гривен 30 копеек, если вы пользуетесь проездным билетом или бесконтактной карточкой. За разовую поездку придется заплатить 8 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна.

По словам Давтяна, КГГА устанавливает "максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

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В свою очередь начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский сообщил, что для постоянных пассажиров метрополитена, пользователей бесконтактных карточек стоимость проезда вырастет на 1,3-1,5 гривны.

Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривен. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, сохранены,
– рассказал глава КП "Киевский метрополитен".

Он добавил, что средства от изменения тарифа будут направлены на 2 основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение зарплаты на предприятии до средних показателей в Киеве.

Теги: Новости Украины Деньги Новости Киева Транспорт метро КГГА
Источник: 24 Канал
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