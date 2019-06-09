Стоимость социальных продуктов выросла на 70%: что больше всего выросло в цене

В мае произошел рост цен на 70% социальных продуктов. Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%.

Все – из-за инфляции на рынке продуктов. В прошлом году, в июне, общий рост стоимости социальной корзины не произошел, а общая потребительская инфляция равнялась нулю. Об этом сообщает председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей Facebook-странице.

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Какие же продукты в мае больше всего выросли в цене?

1. Морковь – на 14,4%

2. Яблоки – на 13,9%

3. Свекла – на 9,1%

4. Картофель – на 7,7%

5. Ячневая крупа – на 4,2%.

Какие еще соцпродукты выросли в цене?



Пшонка выросла в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, рыба мороженая – на 1%, батон – на 0,9%, куриное филе – на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.

В то же время, больше всего подешевели в мае следующие продукты:

1. Белокочанная капуста – на 42,3%

2. Лук – на 33,1%

3. Яйца куриные – на 9,2%

4. Гречневая крупа – на 0,7%

5. Рис – на 0,4%.

Также снизились в цене говядина и кисломолочные сыры – на 0,1%.

С 1 мая по 1 июня не изменилась цена на сало.

В августе ждем дефляцию за счет удешевления овощей и фруктов, а также стабильной цены коммунальных услуг,

– добавляет эксперт.

Что такое инфляция?

Инфляция – повышение общего уровня цен. В реальной жизни отражается как снижение покупательной способности денег – на те же 100 гривен купить можно меньше товаров и услуг.



Причинами инфляции могут быть инфляция спроса – когда увеличивается совокупный спрос, превышающий предложение, то есть доходы граждан и предприятий растут быстрее реального объема товаров и услуг, которых недостаточно, поэтому они дорожают; или инфляция издержек – когда производство падает из-за роста расходов – изменения размеров налогов на производителя, увеличения язаработной платы и тому подобное.

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