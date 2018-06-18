Стоит ли Александру Усику боксировать в Москве: опросы

Бой между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится в Москве 21 июля. Это будет финал Всемирной боксерской серии (World Boxing Super Series, WBSS) в тяжелом весе.

До этого украинская сторона заявляла, что не согласится боксировать на территории России (перед тем речь шла о Сочи). Однако 18 июня стало известно, что бой состоится 21 июля в Москве.

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Стоит добавить, что победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.