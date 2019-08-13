Стоит ли давать россиянам украинский паспорт: объяснение координатора проекта "Стоп террор!"

Президент Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства жителям России. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы государства. По упрощенной процедуре украинский паспорт смогут получить иностранцы, которые воевали на Донбассе за украинское государство и граждане России, которые подверглись политическим преследованиям в своей стране, если подтвердят это.

Действие Владимира Зеленского больше похоже на симметричный ответ Владимиру Путину. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал координатор проекта "Стоп террор!" Семен Кабакаев.

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Волонтер заявил, что не может быть симметричного ответа для государства, у которого есть нефть, газ, которое может бесконечно делать любые вещи относительно экономической составляющей. В Украине нет таких необъятных ресурсов и поэтому такие ответы по привлечению граждан, как сделал Путин на территории Донецкой и Луганской областей, выглядят смешными.

Для чего это действие делается? Если в первой части указа Владимира Зеленского проговаривается, что предоставляется гражданство людям, которые воевали за наше государство (и это не только Россия, но и касается любых иностранных добровольцев), то это я одобряю,

– рассказал Семен Кабакаев.

"Но если считать, что какие-то российские либералы могут приехать и рассказывать, как здесь нам надо жить и они просто так получили паспорт. Почему, например, зарубежные наши друзья, которые приехали воевать, проливают свою кровь, теряют конечности, жертвуют своей жизнью. А кто-то за свои якобы политические взгляды может получить украинский паспорт вместо российского. И пользоваться всеми привилегиями, начиная от безвиза и заканчивая ведением бизнеса", – добавил Кабакаев.



Указ Зеленского об упрощении предоставления гражданства Украины иностранцам

Кабакаев считает, что лучшим шагом было бы прекратить границы с Россией, чтобы туда не ездили украинцы. А также, чтобы с той стороны не приезжали разные представители ФСБ, ГРУ и не проводили на территории Украины подрывную деятельность.