Стоит ли ожидать вторую волну гриппа в Украине: мнение эксперта

Ситуация по заболеваемости гриппом по Украине достаточно спокойная. Эпидемиологический порог незначительно превышен лишь в Киевской и Житомирской областях, остальная территория находится на 17,5% ниже порога.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 канала заведующая отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Оксана Артемчук.

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Она отметила, что украинцам стоит вакцинироваться, чтобы уберечь себя от заболевания.

Прививку можно сделать в течение всего эпидемиологического сезона. В марте-апреле, по моим прогнозам, может быть вторая волна гриппа. Поэтому, конечно, нужно вакцинироваться, чтобы уберечь свое здоровье,

– отметила Оксана Артемчук.

Также она подчеркнула, что вакцина не защищает от ОРВИ, она защищает только от гриппа, который является наиболее серьезным заболеванием из всей группы острых респиарторних вирусных инфекций.

Артемчук напомнила, что не стоит путать грипп и ОРВИ, поэтому объяснила их разницу:

Грипп характеризуется высокими цифрами температуры и острым внезапным началом. Человек может четко указать, когда он заболел. Сильная головная боль, возможны изнурительный кашель и боль за грудиной. Для ОРВИ характерны насморк, боль в горле. Начало болезни вялое, постепенное. Цифры температуры не высоки.

Симптомы гриппа и простуды

Напомним, в Чернигове 8 января из-за осложнения от гриппа умерли беременная женщина и мужчина.

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