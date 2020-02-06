14:19
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      Стоит ли переезжать в пригород? Динамика цен на вторичную недвижимость в 2019-2020 году

      100 Читати новину українською
      Жилье / censor.net.ua

      Эксперты сайта Rieltor.ua, где каждый день публикуют новые объявления от владельцев и агентов, подготовили инфографику.

      Компания выяснила, как с начала прошлого года изменились суммы, которые покупатели платят за вторичные квартиры.

      Ирпень: "однушки" и "двушки" стали дороже почти на четверть

      В течение года активнее всего росли цены в Ирпене. Специалисты считают, что здесь подорожание вызвал спрос. "Вторичка" в этом районе стоит дешевле, чем в других пригородах. Например, за однокомнатную в среднем просят только 24 тыс. долл., в то время как в Петропавловской Борщаговке – 40 тыс. долл. Низкие цены и относительная близость столицы вызывают интерес покупателей, что провоцирует повышение цен.

      Больше всего в городе выросла стоимость "однушек" – на 26,4%. Это максимальный показатель среди одно-, двух- и трехкомнатных квартир в пригородах, которые рассматривались во время подготовки этого материала. Впрочем, двухкомнатные тоже подорожали существенно – на 25%. И даже просторные трехкомнатные выросли за год с 37 до 44 тыс. долл., т. е. на 19%.

      Вишневое: быстрее всего цены растут на большие квартиры

      Здесь рынок недвижимости развивался по непривычному сценарию: больше подорожали трехкомнатные – на 25%, с 44 до 55 тыс. долл. Это говорит о том, что в этой части Киевской области чаще ищут жилье для комфортной жизни, например, семьи со средним доходом, которые хотят улучшить свои условия.

      Впрочем, одно- и двухкомнатные не сильно отстали. Это жилье подорожало на 17,8 и 22,5% соответственно. В результате стоимость "однушек" и "двушек" в Вишневом почти сравнялась с дорогой Софиевской Борщаговкой.

      Софиевская и Петропавловская Борщаговки: умеренный рост

      Все типы квартир подорожали в этих пригородах меньше, чем квартиры в Вишневом или Ирпене. При этом самый невысокий рост в рейтинге – у двухкомнатных в Петропавловской Борщаговке – 9,6%. Следующие с конца – трехкомнатные в Софиевской Борщаговке, они стали стоить больше только на 11,7%. Но несмотря на умеренную динамику, цены недвижимости в этих районах пока выше, чем в других киевских пригородах из рейтинга.

      Почему подскочила стоимость вторичного жилья?

      Чтобы всесторонне оценить динамику рынка недвижимости, нужно обратить внимание не только на рост цен в долларах. Не менее важно учитывать колебания курса валют, они также влияют на стоимость вторичных квартир.

      С начала 2019 по первые месяцы 2020 года гривна выросла почти на 9% (с 27 гривен за доллар в феврале 2019 до 25 гривен в феврале 2020). А значит, изменение цен на жилье в национальной валюте происходит намного медленнее, чем в долларах. В гривнах квартиры в Ирпене подорожали только на 10–17%. А двух- и трехкомнатные в Софиевской Борщаговке, а также "трешки" в Петропавловской выросли менее чем на 3%.

      Такую динамику, скорее всего, формируют ожидания продавцов. Большинство собственников не верят в то, что гривна будет укрепляться в долгосрочной перспективе. Они не хотят терять средства и корректируют цены в долларах соответствии с изменением курса.

      Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
      сегодня
      8037
      Теги: Новости Украины Вторичный рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 85
      сегодня , 12:33 Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
      Ростислав Струтинський 8036
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      3 февраля , 17:05 Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
      Ростислав Струтинський 370
      сегодня , 12:01 Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент
      Ярослав Голобородько 210
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук