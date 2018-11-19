Стоит ли родителям "сюсюкаться" с детьми: ответ Супрун

Родителям нужно чаще лепетать во время общения с маленькими детьми, ведь это стимулирует развитие мозга ребенка. В то же время, люди, которые считают "сюсюканье" несерьезным, глубоко ошибаются.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook со ссылкой на UNICEF Ukraine.

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"Лепет с детьми – не только милое или смешное общение, а важная составляющая развития малыша, особенно в первые три года жизни, когда происходит интенсивное развитие мозга", – отметила Министр.

По ее словам, исследования показывают, что разговор с детьми "детским языком" стимулирует развитие мозга.

Даже когда ребенок еще не произносит слов, этот процесс полезен для ее будущих языковых навыков и общей способности учиться. Когда мы произносим слова медленно, мелодично, выразительно их повторяем, активно пользуемся мимикой, меняем тон разговора на более "детский" – ребенок лучше погружается в общение, обращает больше внимания на язык и запоминает больше новых слов,

– подчеркнула она.

Кроме того, Супрун добавила, что многие люди, когда встречаются с ребенком, переходят на лепет инстинктивно, но не все считают это нужным.

"Избегают "детских разговоров" преимущественно папы, которые еще не знают, как это важно", – подытожила руководительница МОЗ.

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