Стоит ли Украине подавать новую заявку на ПДЧ в НАТО: ответ генсека Столтенберга

Накануне визита руководства НАТО в Украину украинские политики поделились на две категории – тех, кто заявлял о необходимости подать новое заявление о плане действий касательно членства в Альянсе, и тех, кто не видел в этом необходимости. Все точки над "и" расставил генсек НАТО Йенс Столтенберг – заявил, что в этом же нет никакой необходимости.

Единственное, что сегодня важно, и на чем должна сконцентрироваться Украина – это продолжение реформ, подчеркнул Столтенберг в комментарии "Европейской правде".

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Если вы укрепляете свое оборонное ведомство, то это нужно вам самим, несмотря на то, когда вы будете членом НАТО, или получите план действий о членстве. В то же время эти реформы приближают вас как к получению ПДЧ, так и к членству,

– объяснил генсек Альянса.

Он также подчеркнул, что если Украина сейчас подаст новую заявку на план действий относительно членства, то это никому не повредит, но и будет иметь никакого смысла, ведь сейчас " нет ни у кого нет сомнений, что Украина стремится к членству в НАТО".

"Внимание как Альянса, его государств-членов, так и Украины сейчас и должно быть сконцентрировано не нав дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы государство отвечало стандартам НАТО. Именно это является самым быстрым путем, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", – отметил Йенс Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что многие элементы в сотрудничестве Украина – НАТО были включены в план действий государств, которые ранее становились членами Североатлантического альянса.

"Речь идет о годовой национальной программе, комплексном пакете помощи, различной активности, программе поддержки реформ – это все полезное для подготовки Украины к членству в Альянсе. Правда и то, что для многих стран эти элементы были включены в ПДЧ", – резюмировал генсек НАТО.

Что за скандал разгорелся в Украине из-за заявки на ПДЧ относительно членства в НАТО?

Пятый президент Украины Петр Порошенко выступил с требованием к новой украинской власти направить в НАТО заявку на план относительно членства. По его словам, это должно продемонстрировать, что украинская власть консолидирована в своих стремлениях евроинтеграции.

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В то же время вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба успокоил: такая заявка отправлена ​​еще в 2008 году и она до сих пор действует. Поэтому нет никакого смысла отправлять еще одну. Кроме того, по его словам, предыдущая власть в течение 5 лет не посылала такой заявки, так как и сама понимала отсутствие всякого смысла в этом.