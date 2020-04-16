Стоит ли узаконить проституцию для поддержки экономики: опрос

Больше половины украинцев против, чтобы для поддержки экономики создавался легальный рынок сексуальных услуг.

Еще 24% опрошенных считают, что легализация проституции поможет экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10 – 12 апреля социологической группой "Рейтинг".

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Должно ли государство узаконить проституцию ради поддержки экономики:

Да – 24%;

Нет – 65%;

Затруднились ответить – 11%.



Должно ли государство легализовать проституцию / Инфографика 24 канала

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