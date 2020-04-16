Стоит ли узаконить проституцию для поддержки экономики: опрос
Больше половины украинцев против, чтобы для поддержки экономики создавался легальный рынок сексуальных услуг.
Еще 24% опрошенных считают, что легализация проституции поможет экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10 – 12 апреля социологической группой "Рейтинг".
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Должно ли государство узаконить проституцию ради поддержки экономики:
- Да – 24%;
- Нет – 65%;
- Затруднились ответить – 11%.
Должно ли государство легализовать проституцию / Инфографика 24 канала
Как вы считаете, нужно ли легализовать проституцию?
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