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      Стоит ли узаконить проституцию для поддержки экономики: опрос

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      Стоит ли легализовать проституцию / cotidianul.md

      Больше половины украинцев против, чтобы для поддержки экономики создавался легальный рынок сексуальных услуг.

      Еще 24% опрошенных считают, что легализация проституции поможет экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10 – 12 апреля социологической группой "Рейтинг".

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      Должно ли государство узаконить проституцию ради поддержки экономики:

      • Да – 24%;
      • Нет – 65%;
      • Затруднились ответить – 11%.


      Должно ли государство легализовать проституцию / Инфографика 24 канала

      Как вы считаете, нужно ли легализовать проституцию?

       
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Социологическое исследование Проституция
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