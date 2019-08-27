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      Стоит ли волноваться: Волкер объяснил разговоры о возможном возвращении России в G8

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп недавно заявили, что, возможно, пришло время рассмотреть возвращение России в "Большую восьмерку". По словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, такое налаживание связей с Россией может быть стремлением обеспечить канал диалога в ходе конфронтации.

      При этом он добавил, что даже в условиях открытого диалога позиция в отношении России должна быть "несокрушимой", передает "Прямой".

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      Волкер надеется, что ни кто не питает иллюзий о том, что делает Россия в Украине, и ни у кого нет сомнений, что это агрессия.

      "И именно поэтому США сейчас проводят самую жесткую политику в отношении России за последние годы. Это касается и продления санкций, и введения новых. Это также касается эмбарго на поставки оружия в Россию и решение предоставлять оружие Украине. Мы также четко заявили о непризнании аннексии Крыма", – подчеркнул Волкер.

      Он напомнил, что увеличение военного присутствия в Европе, в частности в Польше, Румынии и странах Балтии и активизация тренировочных программ – это ответ на действия России. "Итак, наша позиция очень твердая", – сказал спецпредставитель.

      Но в то же время мы понимаем, что ситуация напрягается, что конфронтация с Россией растет, и мы должны убедиться, что у нас есть каналы диалога, мы должны обеспечить эти каналы. Никто не хочет конфликта. Да, мы должны быть несокрушимыми, но одновременно мы должны быть открытыми к диалогу,
      – подчеркнул Волкер.

      В качестве примера он привел Совет Европы. По его словам, дискуссии вокруг участия России в ПАСЕ связаны прежде всего с возможностью давления на Россию, чтобы заставить ее уважать права человека.

      "Как лучше это сделать? Не пускать россиян в ПАСЕ, или наоборот – пустить, чтобы иметь возможность говорить с ними? Я согласен с теми, кто против возвращения России в ПАСЕ. Согласен с тем, что Совет Европы должен четко придерживаться собственных стандартов и требований к членам. Но большинство в ПАСЕ заняло другую позицию. Они говорят, что надо говорить с Россией, чтобы защитить права человека там и не допускать соответствующих нарушений. Как я и говорил, я с этим не согласен", – отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины.

      В то же время он подчеркнул, что в любом случае речь идет о поощрении России. "Никто не закрывает глаза на действия российских властей. Речь идет о том, как наиболее эффективно защищать права людей", – добавил Волкер.

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      Что касается G7, спецпредставитель напомнил, что Белый Дом обнародовал заявление, в котором его представитель, отвечая на один из вопросов на пресс-конференции, сказал, что ни одного запроса от России не поступало. "Этот вопрос не будет рассматриваться немедленно, но – да, будет одним из насущных, если будет прогресс", – пояснил Волкер.

      В 2014 году Россию исключили из клуба G8 – именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества. Но я не ожидаю, что это произойдет в ближайшее время. Пока же президент Трамп начал некоторые переговоры по этому поводу с другими лидерами семерки. Думаю, стоит подождать дальнейших заявлений от них,
      – подытожил Волкер.

      Что известно о возможном возвращении России в "Большую восьмерку"
      Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом США Дональдом Трампом разговаривали по телефону, и, кроме всего остального, решили пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году.

      В то же время Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию. Он считает возвращение России к встрече мировых лидеров – недопустимым.

      25 августа лидеры "Большой семерки" после обсуждения согласились укрепить диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол G8 пока не намерены.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 канал
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