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      Стоит ли возвращать мужчину, если он ушел: комментарий психолога

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      Советы психолога
      Советы психолога / 24 канал

      Человек хочет вернуть другого человека после разрыва отношений по ряду причин: если имеет чувства или если хочет поиграть в игру: вернуть и отомстить.

      Об этом говорится в интервью с психологом и семейный консультантом-медиатором Марией Фабричевой: Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом.

      И здесь я предлагаю остановиться, взглянуть на ситуацию и честно ответить: для чего вы хотите вернуть этого человека? Чтобы быть вместе или бросить самой? И от этого уже отталкивайтесь,
      – советует Фабричева.

      Психолог отмечает, что иногда очень сложно признать, что человек имеет право закончить отношения. И наши попытки его вернуть нам вредят.

      Очень часто в попытке вернуть отношения мы как бы теряем себя, отвлекаемся от эмоций, вместо того, чтобы их прожить. В этой гонке мы много теряем,
      – говорит Фабричева.

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      Она добавляет, что важно понять для себя, что отношения теми же не будут, а придется начать новые. В таком случае стоит проговорить все, где было больно и поставить точку на прошлом.

      А взамен придумать план, каким образом в следующий раз сделать так, чтобы измены не было. Это будут отношения фактически с новым человеком.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровье Советы Психология Стресс
      Источник: 24 канал
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