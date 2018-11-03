Стоит ли возвращать мужчину, если он ушел: комментарий психолога

Человек хочет вернуть другого человека после разрыва отношений по ряду причин: если имеет чувства или если хочет поиграть в игру: вернуть и отомстить.

Об этом говорится в интервью с психологом и семейный консультантом-медиатором Марией Фабричевой: Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом.

И здесь я предлагаю остановиться, взглянуть на ситуацию и честно ответить: для чего вы хотите вернуть этого человека? Чтобы быть вместе или бросить самой? И от этого уже отталкивайтесь,

– советует Фабричева.

Психолог отмечает, что иногда очень сложно признать, что человек имеет право закончить отношения. И наши попытки его вернуть нам вредят.

Очень часто в попытке вернуть отношения мы как бы теряем себя, отвлекаемся от эмоций, вместо того, чтобы их прожить. В этой гонке мы много теряем,

– говорит Фабричева.

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Она добавляет, что важно понять для себя, что отношения теми же не будут, а придется начать новые. В таком случае стоит проговорить все, где было больно и поставить точку на прошлом.

А взамен придумать план, каким образом в следующий раз сделать так, чтобы измены не было. Это будут отношения фактически с новым человеком.

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