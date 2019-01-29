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      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины после перехода в российский "Зенит"? Ваше мнение

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      Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит"
      Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" / ФК "Зенит"

      Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит".

       

      Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя сорок четвёртого номером. О сумме трансфера не сообщается.

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      Стоит отметить, что после начала оккупации Крыма и войны на Донбассе, в сборную Украины старались не вызвать игроков, выступающих в чемпионате России. Так было и с нападающим Евгением Селезневым, который в начале 2016 года перешёл в "Кубань". И уже летом этого же года нападающий покинул российский клуб.

      В 2019 году сборную Украины, за которую выступает Ярослав Ракицкий, ожидает 10 матчей. Восемь из них – это отбор на Евро-2020. Стоит ли главному тренеру сборной Украины вызывать защитника на матчи сборной?

       

       

      Теги: Шахтер Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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