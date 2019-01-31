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      Стоит ли вызывать Ракицкого в сборную Украины: результаты голосования читателей сайта 24 канала

      65 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

      После того, как защитник Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит", возможность его дальнейших выступлений в сборной Украины оказалась под угрозой. Ведь игрок перебрался в клуб из страны-агрессора.

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      После 2014 года в сборную Украины стараются не вызывать игроков, выступающих в чемпионате России. Для примера, нападающий Евгений Селезнев, который зимой 2016 года перешел в российскую "Кубань", после этого в сборную не вызывался. И лишь когда форвард летом того же года перешел в донецкий "Шахтер", он получил вызов в лагерь "сине-желтых" и поехал с командой на Евро-2016.

      На сайте 24 канала после перехода был опубликован опрос читателей о том, стоит ли вызывать Ярослава Ракицкого в сборную Украины после его перехода в российский "Зенит"? Среди вариантов ответов было "Да" и "Нет", а также свой вариант ответа в комментариях.

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      Всего проголосовало 4120 читателей сайта. 3240 из них, или 78% от общественности, проголосовали против того, чтобы Ракицкого вызвали в сборную Украины. За то, чтобы защитник и в дальнейшем получал вызов, проголосовали 806 читателей (20%). Еще 71 читатель (2%) выбрал свой вариант ответа – от того, чтобы не смешивать спорт и политику, до необходимости найти ему замену и больше не вызывать.

      Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"

       

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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