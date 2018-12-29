Новый год 2019: как быстро и легко убрать квартиру накануне праздников

Перед началом бурных новогодних и рождественских праздников дом требует особого ухода. Однако эффект от генеральной уборки, проведенной накануне, даже если вы потратили на нее целый день, может длится всего несколько часов. Правда, этого можно избежать, следуя несложным советам.

Есть один простой метод, который позволит вам поддерживать чистоту дома, а также существенно сократить время, которое вы тратите на уборку.

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Правило быстрой и эффективной уборки: каждый день избавляйтесь от одной ненужной вещи в доме/квартире. Это могут быть какие-то безделушки или испорченные вещи, которые только загромождают пространство.

Такая уборка займет всего пару минут в день, но это позволит сохранить квартиру в порядке надолго. А генеральная уборка больше не будет вас пугать.

Как пользоваться методом избавления от лишних вещей

Испытательный срок

Поставьте себе сначала задачу придерживаться метода в течение месяца. Чтобы не забывать, повесьте стикер на видном месте и избавляйтесь от одной вещи в день.

Если вы избавитесь от лишних вещей, то сохраните чистоту надолго

Сосредоточьтесь на одном месте или помещении

Начните с самых сложных мест в вашей квартире. Например, из шкафа, который забит одеждой, или кухонного шкафчика, где порядка не было уже давно. Избавляться только от одной вещи — просто. И уже через некоторое время вы наведете порядок, который будет сохраняться долгое время.

Не скупитесь на благотворительность

Если у вас есть ненужные вещи в хорошем состоянии, складывайте их в пакет. Возможно, они пригодятся кому еще. Так вы не только очистите свой дом, но и принесете пользу. Одежду можно сдать в специальные магазины или просто отдать соседям/знакомым.

Ненужные вам вещи могут понадобиться кому-то другому

Замечайте тенденции

Если вы в течение недели выбрасываете однотипные кухонные орудия, которые вам не нужны — не покупайте их больше никогда. Даже если они очень красивые.

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Не останавливайтесь

Если вы не будете выбрасывать ненужные вещи, в доме снова будет беспорядок. Не забывайте об этом.

Избавляйтесь от лишних вещей периодически