Они объяснили такой ажиотаж тем, что им якобы пригрозили штрафами, если не сделать это как можно быстрее. Однако в военкомате сказали, что эта спешка юношей напрасная.
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"Утро начинается не с кофе"
Об этом инциденте сначала сообщили в местном телеграм-канале. На видео, которое сняли в 7 утра, было видно уже по меньшей мере 30 – 40 человек.
Какими именно штрафами пугали – неизвестно. Однако заметно, что это действительно стимулировало первокурсников принести справки незамедлительно. В комментарии к видео иронично отметили, что "утро начинается не с кофе".
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Могли не спешить
Журналисты пообщались по этому поводу с военным комиссаром областного территориального центра комплектования Юрием Калгушкиным. Он сказал, что студенты действительно должны становиться на воинский учет после того, как поселились в общежитие.
В связи с этим на этой неделе произошел небольшой ажиотаж. Ни о каких-то штрафах не идет речь. Наоборот, мы стараемся всячески идти навстречу студентам и, по возможности, продолжаем сроки оформления документов,
– сказал Калгушкин.
Также он добавил, что сотрудники военных комиссариатов пытаются максимально придерживаться рекомендаций медиков. Они следят за социальной дистанцией, поэтому в помещение впускают не более 10 человек.