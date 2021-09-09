Стоят под военкоматом с 5 утра: харьковских студентов напугали штрафами

Под харьковским военкоматом утром 9 сентября заметили огромную очередь юношей. Впоследствии оказалось, что все они являются студентами местного вуза и хотят стать на учет. Некоторые из них там стояли с 5 утра.

Они объяснили такой ажиотаж тем, что им якобы пригрозили штрафами, если не сделать это как можно быстрее. Однако в военкомате сказали, что эта спешка юношей напрасная.

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"Утро начинается не с кофе"

Об этом инциденте сначала сообщили в местном телеграм-канале. На видео, которое сняли в 7 утра, было видно уже по меньшей мере 30 – 40 человек.

Какими именно штрафами пугали – неизвестно. Однако заметно, что это действительно стимулировало первокурсников принести справки незамедлительно. В комментарии к видео иронично отметили, что "утро начинается не с кофе".

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Могли не спешить

Журналисты пообщались по этому поводу с военным комиссаром областного территориального центра комплектования Юрием Калгушкиным. Он сказал, что студенты действительно должны становиться на воинский учет после того, как поселились в общежитие.

В связи с этим на этой неделе произошел небольшой ажиотаж. Ни о каких-то штрафах не идет речь. Наоборот, мы стараемся всячески идти навстречу студентам и, по возможности, продолжаем сроки оформления документов,

– сказал Калгушкин.

Также он добавил, что сотрудники военных комиссариатов пытаются максимально придерживаться рекомендаций медиков. Они следят за социальной дистанцией, поэтому в помещение впускают не более 10 человек.