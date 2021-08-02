Об этом сообщили 31 июля. На каждом из расклеенных листов есть заголовок "Для моей!".
Другое объявление Харьковчанка сходила в туалет в подъезде: прославилась и попала на объявления – видео
Написал все стихами
Все эти объявления написаны ручкой. На них мужчина в стихотворной форме написал о том, что его сердце будто покрывается льдом. Однако ее любовь сможет растопить этот лед.
Маленькая моя! Я очень тебя люблю! Прости меня, пожалуйста! Навеки твой К♢.
– говорится в завершении этих посланий.
В комментариях к сообщению об объявлении в сети мнения людей разделились. Кто-то восхищается и считает это крайне романтичным поступком. Однако есть и те, кто скептически относятся к такому способу извинения.
Объявления, которые расклеил житель Днепра / Фото из сообщества "Типичный Тополь"