Об этом сообщили 31 июля. На каждом из расклеенных листов есть заголовок "Для моей!".

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Написал все стихами

Все эти объявления написаны ручкой. На них мужчина в стихотворной форме написал о том, что его сердце будто покрывается льдом. Однако ее любовь сможет растопить этот лед.

Маленькая моя! Я очень тебя люблю! Прости меня, пожалуйста! Навеки твой К♢.

– говорится в завершении этих посланий.

В комментариях к сообщению об объявлении в сети мнения людей разделились. Кто-то восхищается и считает это крайне романтичным поступком. Однако есть и те, кто скептически относятся к такому способу извинения.



Объявления, которые расклеил житель Днепра / Фото из сообщества "Типичный Тополь"

Обратите внимание! Самое важное, что нужно делать для близкого человека – показывать, как сильно вы его любите. Однако в длительных отношениях это бывает трудно делать, поскольку "Я тебя люблю" теряет свою силу и становится обыденностью. Как правильно говорить о своих чувствах любимым – читайте по ссылке.