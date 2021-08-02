На свалках и столбах: в Днепре романтик оригинально признался в чувствах – фото

В жилом массиве Тополь на правом берегу Днепра заметили объявления, в которых мужчина признается в любви и извиняется за проступок. Интересно то, что влюбленный расклеил их на свалках и столбах.

Об этом сообщили 31 июля. На каждом из расклеенных листов есть заголовок "Для моей!".

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Написал все стихами

Все эти объявления написаны ручкой. На них мужчина в стихотворной форме написал о том, что его сердце будто покрывается льдом. Однако ее любовь сможет растопить этот лед.

Маленькая моя! Я очень тебя люблю! Прости меня, пожалуйста! Навеки твой К♢.

– говорится в завершении этих посланий.

В комментариях к сообщению об объявлении в сети мнения людей разделились. Кто-то восхищается и считает это крайне романтичным поступком. Однако есть и те, кто скептически относятся к такому способу извинения.



Объявления, которые расклеил житель Днепра / Фото из сообщества "Типичный Тополь"