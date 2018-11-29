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      Столбняк: симптомы и причины тяжелой болезни

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      Столбняк: симптомы, причины и профилактика смертельной болезни
      Столбняк: симптомы, причины и профилактика смертельной болезни / Фото из открытых источников

      Столбняк – это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Во многих случаях болезнь заканчивается смертью.

      Столбняк встречается во всех частях мира. В ежегодно на земле от столбняка погибает более 160 тысяч человек. Даже в случае применения самых современных методов лечения в развитых странах умирает 30-60% госпитализированных больных. Взамен в регионах, где отсутствует в необходимом количестве противостолбнячная сыворотка смертность достигает 80%. Смертность среди новорожденных детей составляет около 95%.

      Причины заболевания столбняком

      Возникает болезнь от заражения спорами анаэробной палочки Clostridium tetani, которые чаще всего живут в почве вместе и с ее частицами попадают внутрь организма человека через различные повреждения кожи, даже обычные порезы.

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      Однако обработка раны такими антисептическими средствами как: перекись водорода, йод, зеленка, не сможет обезвредить споры столбняка.

      Збудником правця є заражена спорами анаеробна паличка Clostridium tetani
      Возбудителем столбняка является зараженная спорами анаэробная палочка Clostridium tetani

      Симптомы столбняка

      Медики выделяют 4 формы столбняка: молниеносную, острую, подострую и хроническую. Болезнь начинается с общей слабости, раздражительности, головной боли, в области раны "тянет" мышцы.

      Далее мышцы начинают видоизменяться, особенно возле раны и в жевательных мышцах – больному трудно открыть рот из-за судорог и боли. Возникает тягучая боль в мышцах шеи, затылка, спины, поясницы. У больного может возникать чувство тревоги и страха, а также нарушается сон.

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      Впоследствии судороги охватывают все мышцы туловища, от чего больной выгибается дугой. Медики отмечают – если не начать лечение немедленно, человека не удастся спасти.

      Также исследования показывают, что у людей, которые болели столбняком, не формируется иммунитет к заболеванию. Поэтому есть риск заболеть снова.

      Правець - симптомиСимптомы столбняка

      Профилактика столбняка

      По словам специалистов, самый эффективный метод предупреждения столбняка – профилактические прививки, которые проводятся с раннего детского возраста.

      В случае ранения можно быть защищенным от болезни, если после последней прививки прошло не больше 5 лет. Если прошло больше, то проводится экстренная профилактика столбняка.

      Экстренная профилактика – это хирургическая обработка раны и иммунопрофилактика, путем введения столбнячного анатоксина, противостолбнячной сыворотки, противостолбнячного иммуноглобулина.

      Найефективнішою профілактикою правця є щеплення, яке роблять з раннього вікуНаиболее эффективной профилактикой столбняка является прививка, которую делают с раннего возраста

      Какой препарат вводить, и его количество зависит от состояния больного и срока обращения. Экстренную профилактику столбняка следует проводить как можно быстрее.

      Врачи также рекомендуют внимательно относиться к гигиене тела, следить за чистотой нательного белья. Если вы работали или находились в сельской местности или на природе, следует тщательно помыться, менять одежду и стирать его при горячей температуре.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Профилактика заболеваний Инфекция Инфографика
      Источник: 24 Канал
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