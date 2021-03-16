В столице Норвегии ввели наиболее строгий за время пандемии карантин
В норвежской столице Осло на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 ввели жесткий карантин. Новые ограничения станут самыми строгими за все время пандемии.
Источник:Polsatnews
В городе также продолжают действовать карантинные меры, которые ввели ранее. До 7 апреля остаются закрытыми все магазины (кроме продуктовых), рестораны, культурные учреждения и тренажерные залы.
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Что говорят местные власти
Мэр Раймонд Йохансен сказал, что эпидемия ухудшилась из-за того, что люди собирались вместе на частных вечеринках дома и заводили слишком много новых контактов.
Со своей стороны начальник службы здравоохранения столицы Роберт Стин заявил, что сейчас по Осло активно распространяется британский штамм COVID-19.
При этом он добавил, что в больницы стали чаще госпитализировать молодых пациентов, которые родились в 90-х годах.
Чаще начали болеть дети
Увеличилась также заболеваемость среди детского населения: заражаются дети 6 – 12 лет.
Именно поэтому городская власть приняла решение возобновить дистанционное обучение в старших классах начальной и средней школы.
Ситуация с коронавирусом в Норвегии: коротко
- По состоянию на 16 марта в Норвегии коронавирусом заболели свыше 81 тысячи граждан.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 70 тысяч.
- Умерли от COVID-19 640 человек.
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