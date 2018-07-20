Столичная власть не хочет пересматривать проект Шулявской развязки и то, кто ее будет строить

Киевская мэрия не намерена пересматривать результаты тендера на реконструкцию Шулявской развязки, разыгранный с нарушениями под депутата-застройщика Максима Микитася, и не планирует объявлять новый конкурс на лучшее архитектурное решение.

Об этом говорится в материале программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

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После выхода расследования "Схем", когда журналисты выяснили, что к тендеру допустили две фирмы, финансово связанные с народным депутатом Максимом Микитасем, и одна из которых подала на конкурс поддельные документы, заместитель Кличко Дмитрий Давтян заявил, что "процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках действующего законодательства". Еще один заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что "проект-победитель был выбран по совершенно объективным показателям".

Все свидетельствует о том, что власть не намерена провести повторный тендер, поэтому, завоевав это право на конкурсе с нарушениями, развязку за более, чем миллиард гривен все равно будет строить фирма "Северо-украинский строительный альянс" из орбиты народного депутата Максима Микитася,

– говорится в расследовании "Схем".

Микитась летал с Виталием Кличко на одном чартере, также мэр Киева публично защищал скандальное строительство фирмы Микитася – "Солнечную Ривьеру". По результатам расследования "Схем" народный депутат Виктор Чумак обратился к НАБУ и Виталию Кличко с просьбой проверить приведенные журналистами факты неконкурентного тендера.

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После обращения ОО "Центр противодействия коррупции" киевская прокуратура уже открыла производство по факту возможного подлога документов. Архитектурное решение развязки, то есть ее вид, вероятно, останется таким, каким его выбрала вне конкурса столичная власть, отмечают в расследовании журналисты.

18 июля постоянная комиссия по вопросам транспорта в третий раз провалила голосование за петицию с требованием провести открытый международный конкурс на лучшее проектное решение Шулявской развязки. Часть киевлян предлагала рассмотреть на таком конкурсе среди вариантов уже утвержденный проект "неполного чотирилисника" и трехуровневую развязку с реверсным распределительным кольцом.

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Последний проект разрабатывал киевский инженер Виктор Петрук. Его вариант, в частности, не предусматривает снос пятого цеха завода "Большевик" – в отличие от варианта "неполного чотирилисника". В мэрии убеждают, что выбрали наиболее оптимальный вариант с точки зрения бюджета и сроков реализации проекта.

Ранее программа "Схемы" сообщала, что в финал конкурса допустили фирму, которая подала документы с признаками подделки. Журналисты доказали, что эти документы (отзыв о аналогичные работы, проведенные в прошлом) назван "заказчик" действительно не предоставлял. Однако этот факт в КГГА не прокомментировали. До финального аукциона допустили две фирмы, которые имеют финансовые связи с одним народным депутатом – Максимом Микитасем, а во время аукциона фирма с меньшей ставкой по неизвестным причинам отдала свой первый шаг. Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным.



Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным

Победителем тендера на реконструкцию Шулявского моста стала компания "Северо-украинский строительный альянс" помощника народного депутата Максима Микитася. Виталий Кличко в комментарии "Схемам" отрицает связи с Микитасем.

У меня товарищей нет (в том), что касается работы киевской мэрии». На данные о том, что тендер прошел с нарушениями, городской голова ответил так: «Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит,

– сказал Кличко.

В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обвала моста являются пожары, которые произошли ранее возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда городской голова, аварийным мост признан не был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.