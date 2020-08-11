Столичные правоохранители изъяли у мужчины ЛСД, кокаина и экстази на 5 миллионов гривен
В Киеве во время осмотра автомобиля и по месту жительства мужчины полицейские изъяли различные наркотические вещества и приборы для упаковки и герметизации наркотиков.
Мужчину подозревают в системном сбыте и хранении наркотических веществ, сообщает прокуратура Киева.
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Наркотики, которые были изъяты во время обыска
- кокаин – около 1 килограмма;
- экстази – 400 таблеток;
- псилоцибиновые грибы (ЛСД) – 0,3 килограмма;
- марихуана и гашиш – 0,5 килограмма.
Также у него нашли специальные приборы для упаковки и герметизации этих веществ, кроме того:
- весы;
- пакеты;
- гаджеты;
- другие доказательства сбыта наркотических средств.
Продажу мужчина осуществлял через интернет-магазин, всю информацию хранил в заметках. Изъятые во время обысков вещества правоохранители направили на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 миллионов гривен.
Правоохранители изъяли наркотиков на сумму около 5 миллионов гривен / Фото kyiv.gp.gov.ua
Задержанному грозит от четырех до восьми лет лишения свободы по статье 307 Уголовного Кодекса (незаконное производство, изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ).