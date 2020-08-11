В Киеве во время осмотра автомобиля и по месту жительства мужчины полицейские изъяли различные наркотические вещества и приборы для упаковки и герметизации наркотиков.

Мужчину подозревают в системном сбыте и хранении наркотических веществ, сообщает прокуратура Киева.

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Наркотики, которые были изъяты во время обыска

кокаин – около 1 килограмма;

экстази – 400 таблеток;

псилоцибиновые грибы (ЛСД) – 0,3 килограмма;

марихуана и гашиш – 0,5 килограмма.

Также у него нашли специальные приборы для упаковки и герметизации этих веществ, кроме того:

весы;

пакеты;

гаджеты;

другие доказательства сбыта наркотических средств.

Продажу мужчина осуществлял через интернет-магазин, всю информацию хранил в заметках. Изъятые во время обысков вещества правоохранители направили на экспертизу. Их розничная стоимость составляет около 5 миллионов гривен.