Столичные коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети в центре города – КГГА
На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло крупное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошел выток горячей воды на проезжую часть.
На месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции.
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Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших в результате повреждения теплосети, нет.
Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.
Источник: 24 Канал
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