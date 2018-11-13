Столичные коммунальщики оперативно ликвидируют повреждение теплосети в центре города – КГГА

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло крупное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошел выток горячей воды на проезжую часть.

На месте уже работают представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и столичной полиции.

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Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших в результате повреждения теплосети, нет.

Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.