Столкновение поезда и внедорожника: за рулем была депутат Харьковского облсовета, – СМИ

В Харькове Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд и влетел в поезд. Водитель внедорожника госпитализировали. В СМИ говорят, что за рулем была депутат Харьковского облсовета.

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero госпитализирована в Харьковскую городскую больницу неотложной помощи. Авария произошла 31 октября.

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Авария с участием депутата

СМИ сообщают, что в ДТП попала депутат Харьковского облсовета Ольга Львов. Ее отвезли в больницу с сотрясением головного мозга и ссадинами.

Что известно об Ольге Львов



Депутат Харьковского облсовета от фракции партии "Блок Светличной-РАЗОМ!". Она является членом Комиссии по социальной политике, сотрудничеству с институтами гражданского общества социального направления и по делам участников АТО/ООС.



Также Ольга Львов закреплена за Богодуховским районом. К тому же, она является директором коммунального сельскохозяйственного предприятия "Балабановское", расположенного в Богодуховском районе.

ДТП с участием внедорожника и поезда