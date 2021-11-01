Столкновение поезда и внедорожника: за рулем была депутат Харьковского облсовета, – СМИ
1 ноября 2021 , 13:06Читати новину українською
Источник:Newsroom
В Харькове Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд и влетел в поезд. Водитель внедорожника госпитализировали. В СМИ говорят, что за рулем была депутат Харьковского облсовета.
Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero госпитализирована в Харьковскую городскую больницу неотложной помощи. Авария произошла 31 октября.
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Авария с участием депутата
СМИ сообщают, что в ДТП попала депутат Харьковского облсовета Ольга Львов. Ее отвезли в больницу с сотрясением головного мозга и ссадинами.
Что известно об Ольге Львов
Депутат Харьковского облсовета от фракции партии "Блок Светличной-РАЗОМ!". Она является членом Комиссии по социальной политике, сотрудничеству с институтами гражданского общества социального направления и по делам участников АТО/ООС.
Также Ольга Львов закреплена за Богодуховским районом. К тому же, она является директором коммунального сельскохозяйственного предприятия "Балабановское", расположенного в Богодуховском районе.
ДТП с участием внедорожника и поезда
- В селе Максимовка Харьковской области 30 октября автомобиль Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд и влетел в поезд.
- Как следствие – водитель автомобиля госпитализирована, а задержка движения поездов составила примерно 1,5 часа.
- Полиция внесла сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.