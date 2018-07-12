Столкновение под Верховной Радой: авто с нардепом сбило активиста

Под стенами Верховной Рады протестуют владельцы авто на еврономерах. Они перекрыли выходы с территории парламента и не выпускают депутатов. Активисты призывают спикера Андрея Парубия продлить заседание для выполнения их требований.

Как сообщает "Украинская правда" на улице Шелковичной внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции. Пострадавшего забрали в "скорую".

После инцидента машину окружили спецназовцы. Нардепа Пинзеника вывели из машины и провели в сторону улицы Институтской "коридором позора".

Как сообщает РБК-Украина в свою очередь активисты повредили автомобиль нардепа.

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"Разбили машину со мной внутри. Повредили стекло заднего вида. Это то, что видно изнутри. Били ногами по машине. Похоже, что это не все повреждения. Меня не ранили", – сообщил Пинзеник в комментарии изданию.

Видео с места события:

Напомним, 12 июля на заседании Верховной Рады планировалось рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин и есть среди требований владельцев авто на еврономерах. Однако их так и не рассмотрели.