Столкновения на сессии горсовета в Харькове: еще 2 работницы госпитализированы после распыления

В четверг, 21 июня, еще 2 работницы Харьковского городского совета были госпитализированы с проблемами дыхательных путей. Таким образом, количество тех, кто попали в больницу после распыления газа 20 июня в мэрии, выросло до 4 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

24 канал сообщал, что утром 20 июня, в здании Харьковского горсовета возникла потасовка между правоохранителями и активистами. Во время инцидента в сторону последних человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика.

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Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин – проблемы с дыхательными путями после визита людей с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием... В Руденко (заместитель городского головы) – таки сломан палец на руке и на него наложен гипс,

– говорится в сообщении Сидоренко.

Он добавил, что депутаты от фракции "Возрождение" и сотрудники мэрии подали заявления в полицию относительно распыления газа и погрома, которые состоялись в горсовете.

В полиции Харьковщины сообщили, что эти заявления приобщены к открытому 20 июня уголовному производству, открытого по факту хулиганства.

"Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Следственные действия продолжаются", – добавили в полиции.