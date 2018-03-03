Столкновения под Радой: коммунальные службы разбирают палаточный городок

Сейчас коммунальные службы разбирают палаточный городок. Все вещи, которые были в палатках они забрасывали в грузовики без разбора. Владельцев этих вещей задержали еще утром, и сейчас они находятся в Шевченковском и Печерском отделении полиции.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 Канала Анна Калюжная.

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Нардеп Егор Соболев отметил, что гранаты, которые нашла полиция, не боевые. По его словам митингующие никакой боевого оружия при себе не имели. Они все три месяца, которые находились под Радой, протестовали мирно. Также нардеп сообщил, что не понимает для чего был этот разгон. Ведь после того, как парламентарии в первом чтении приняли закон о Высшем антикоррупционном суде, участники акции свернули еще один палаточный городок, который располагался в Мариинском парке.

Полиция не обосновала никаких подозрений и почему нас задержали. Также правоохранители применяли против нас силу. Это тот самый "Беркут", который остался в той же правоохранительной системе, которая якобы нас защищает,

– подчеркнул задержанный активист Олег Карпинский.



Коммунальные службы зачищают палаточный городок под Радой // Фото: 24 Канал

В полиции сообщили, что поводом, чтобы зачистить палаточный городок, стали следственные действия, на которые дал разрешение суд, однако пока не сообщается, по какому делу. Правоохранители не подпускают журналистов, чтобы проверить, действительно ли там проводятся следственные действия. Также полицейские сообщили, что эту часть дороги под Верховной Радой расчищают, чтобы по ней могли свободно ездить машины.

Напомним, возле палаточного городка под Верховной Радой сегодня, 3 марта, утром произошли столкновения между полицией и протестующими. С обеих сторон есть раненые. Правоохранители задержали всех активистов, которые были в лагере и сопротивлялись. Проводят следственные действия. Задержаны около 50 человек. Также полицейские изъяли более 10 гранат, вероятно, это РГД-5.