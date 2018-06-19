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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Митинг под Радой: столкновения с правоохранителями и договоренности с Ириной Геращенко

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Во вторник, 19 июня, под стенами Верховной Рады произошли столкновения между участниками митинга и правоохранителями. Для охраны правопорядка во время мероприятия было привлечено 500 правоохранителей.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции города Киева.

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Напомним, 19 июня в Верховную Раду с протестами вышли люди, которые называют себя "шахтерами" и "афганцами". В митинге принимали участие до 2 тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры. Они требовали сохранения своих льгот. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что в результате столкновений возле Верховной Рады пострадали 8 полицейских и 3 гражданских лиц.

Правоохранители задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ. Его доставили в Печерское управление полиции. После проведения теста на опьянение в его крови обнаружено около одного промилле алкоголя. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – сказал Крищенко.

Отмечается, что позже полицейские доставили в управление полиции еще одного мужчину, который пытался выдергивать полицейских и хватал их за амунуцию.

По сообщениям Интерфакс-Украина, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих возле парламента смогли договориться. После 14:00 митингующие начали расходиться.

"Состоялся непростой разговор. Запланировано конкретную работу. Буквально завтра будет заседание комитета Рады относительно всех ваших вопросов, – прокомментировал участник переговоров после совещания в Верховной Раде.

Как сообщила Ирина Геращенко, начиная с 20 июня в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям, которые выдвинули митингующие.

Отмечается, что активная составляющая организаций, которые митинговали под стенами Верховной Рады, через месяц намерены проверить выполнение договоренностей.

Смотрите видео: Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале

Смотрите видео: Столкновения в правительственном квартале

Фото: 24 Канала.

 

Теги: Новости Украины Верховная Рада Ирина Геращенко Новости Киева Полиция Фотоновости
Источник: 24 Канал
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