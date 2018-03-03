Столкновения под Радой: всех задержанных отпускают из полиции
Всех, кого задержали сегодня в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, отпускают из отделений полиции.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
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"Незаконно задержанных, избитых и ограбленных людей из палаточного городка выпускают. С Шевченковского и Печерского отделений полиции. Их статус — свидетель", — написал он.
Также Семенченко отметил, что в больницах остаются пострадавшие с черепно-мозговыми травмами.
"Больше всего пострадали женщины и старики, которые пришли поддержать ветеранов. Сейчас забираем "свидетелей"и едем по больницам", — добавил Семенченко.
Напомним, возле палаточного городка под Верховной Радой сегодня, 3 марта, утром произошли столкновения между полицией и протестующими. С обеих сторон есть раненые.